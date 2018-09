Giallo sulla morte di una bidella di 53 anni a Campodarsego. Stamattina, 26 settembre 2018, non si è presentata al lavoro: è stata trovata in casa sua, morta, in una pozza di sangue. Carabinieri e scientifica stanno ancora eseguendo gli accertamenti, ma con ogni probabilità si tratta di omicidio.

