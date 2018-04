Bimbo di 4 anni travolto dalla madre alla guida di un suv in retromarcia a Brescia: è gravissimo

L'incubo di tutti i genitori nei primi anni di vita dei loro bambini: fare loro del male con una manovra dell'auto. Sono disperate le condizioni del bambino di quattro anni investito alla periferia di Brescia dall'auto guidata dalla madre. L'incidente è avvenuto mentre la donna stava effettuando una manovra in retromarcia a bordo di un suv in via Ronchi San Francesco di Paola. Il bambino è ricoverato agli Spedali civili di Brescia.





Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39



