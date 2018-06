Bari, uccide il fratello per il disordine in casa

Un omicidio con un movente banalissimo: il disordine in casa. Sarebbe questo il motivo del litigio tra fratelli che ha portato alla morte, ieri sera a Noicattaro, in provincia di Bari, di Vincenzo Cafagna, 56 anni. Ad ucciderlo sarebbe stato il fratello Vito Sante, poi arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La vittima viveva con tre fratelli e l'anziana madre. Vincenzo e altri due fratelli dormivano nella stessa stanza. La difficile convivenza in ambienti piccoli, l'accumulo di valigie e abiti in poco spazio e il disordine avrebbero causato l'alterco. Vincenzo e Vito avrebbero iniziato a litigare e un terzo fratello li avrebbe inizialmente divisi. Lo scontro sarebbe però proseguito in un'altra stanza della casa, finendo in tragedia. I carabinieri della Compagnia di Triggiano, coordinati dal pm della Procura di Bari, Baldo Pisani, stanno verificando le dichiarazioni dei testimoni per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018



