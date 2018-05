Autobus esce di strada sull'A4, 26 feriti: uno è grave

Un autobus di linea è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave, gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita. È accaduto questa mattina all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro.



L'autobus, della società Flixbus, stava percorrendo la linea Torino-Trieste quando, giunto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada e si è adagiato su un lato. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e numerose ambulanze. I feriti sono stati distribuiti in vari ospedali tra Palmanova (16), Portogruaro (3), San Donà (3), Udine (4). Sono state intanto avviate le operazioni di rimozione dell' autobus, per le quali è stata richiesta la chiusura di quel tratto di autostrada.

