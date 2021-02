Zona gialla, dal Cts via liber allo sci: ok alla riapertura degli impianti dal 15 febbraio. E per quanto riguarda il Festival di Sanremo il Cts ha dato oggi il via libera ad un Festival blindato. Via libera del Comitato tecnico scientifico al Protocollo Rai per la sicurezza sanitaria del Festival di Sanremo, che dunque rimane confermato dal 2 al 6 marzo.

Impianti chiusi in zona arancione

Ok dunque alla riapertura degli impianti sciistici in zona gialla a partire dal 15 febbraio. È l'indicazione arrivata dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi. Il Cts ha quindi escluso la possibilità di aprire gli impianti nelle regioni in zona arancione.

Il protocollo per Sanremo

Nel protocollo, la cui stesura era avvenuta anche con un confronto tra Rai e Cts, non è previsto, come noto, alcun pubblico neanche di figuranti e nessun evento collaterale fuori dal Teatro Ariston. Solo la lunga diretta del festival e la Domenica In del 7 febbraio, sempre dal Teatro Ariston.

