​Zingaretti: «Salvini è un untore della paura, gira per botteghe e negozi spargendo odio e disperazione»

«Salvini assomiglia sempre di più a un untore, come nel Cinquecento, che gira per botteghe e negozi spargendo paura, odio e disperazione». È il paragone che fa Nicola Zingaretti, segretario Pd, commentando quanto successo oggi a Modena. «Per fortuna - dice Zingaretti, a margine di un incontro al Petrolchimico di Ferrara - l'Italia è diversa: vuole speranza, concretezza, è stanca di vivere in mezzo a questa paura continua inventata da chi non ha idee su come risolvere i problemi degli italiani.

«Io credo - ha detto ancora, prima di incontrare i lavoratori del Petrolchimico - che la politica dovrebbe parlare di soluzioni: come si crea lavoro, come si crea futuro, come si investe nell'innovazione, come si pensa a costruire politiche sociali che si prendono in carico le persone».

