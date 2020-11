Vaccino, Speranza: «Campagna senza precedenti da gennaio, priorità a soggetti fragili e anziani»

Le primissime dosi di vaccino anti-Covid che arriveranno «saranno dedicate alle categorie più esposte a partire dai professionisti sanitari, i soggetti fragili, gli anziani nelle Residenze sanitarie Rsa e gli anziani con patologie». Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia una campagna vgaccinale senza precedenti in Italia: «Ci sarà una campagna di vaccinazione anti-Covid nel Paese che probabilmente sarà senza precedenti e che richiederà un impegno straordinario di tutte le energie in campo». Roberto Speranza ha parlato al congresso della Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi). La campagna «per il vaccino Covid che arriverà, si svilupperà ci auguriamo - ha aggiunto - fin dalla fine di gennaio, quando appare in questo momento possibile che potremo avere le primissime dosi».

APPROFONDIMENTI EMERGENZA VIRUS Il prof. Fedele: «Ai medici di famiglia gli strumenti di... IL CASO Vaccino Covid, il Cts: «Le parole di Crisanti sono... PREVENZIONE Covid, la protezione arriva dal trivalente. Le fake news sulla... L'ESPERTO Vaccino, Cauda: «Io lo farò sicuramente, solo...

Vaccino Covid, il Cts: «Le parole di Crisanti sono inaccettabili»

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA