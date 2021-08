Covid, Mattarella: «Il vaccino è un dovere, unico strumento efficace»

Venerdì 20 Agosto 2021, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 12:59

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in videoconferenza collegato dal Quirinale all'inaugurazione della 42/ma edizione del Meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli, che quest'anno ha come titolo «Il coraggio di dire io». «La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi - tra i tanti esempi - è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli. Un atto di amore nei loro confronti, come ha detto pochi giorni fa Papa Francesco», ha detto Mattarella.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Meeting di Rimini al via fra nuove tensioni geopolitiche e... IL VIDEOMESSAGGIO Papa Francesco: «Vaccinarsi è un atto di... ITALIA Mattarella, consegnato il Ventaglio dalla Stampa parlamentare POLITICA Covid, Mattarella: «Vaccino è un dovere morale e...

A causa del Covid «ci siamo scoperti più fragili di quanto credevamo. Abbiamo fatto esperienza del dolore, della paura, della solitudine. Ma nella comunità abbiamo trovato risorse preziose, decisive per far sì che le nostre speranze, le nostre aspirazioni non venissero sradicate e potessero ancora trovare conferma e sviluppo», ha proseguito il Capo dello Stato.

Meeting di Rimini al via fra nuove tensioni geopolitiche e opportunità PNRR

«Il Meeting di Rimini è luogo di incontro, di amicizia, di riflessione, di cultura per tanti; per i giovani in particolare. È innanzitutto a loro che desidero rivolgere il saluto più caloroso e l'incoraggiamento a trarre da questa esperienza una spinta a raccogliere e a trasmettere passione, solidarietà, capacità di ascolto e di dialogo; valori fondamentali in tutti gli ambiti della vita quotidiana», ha continuato Mattarella. «Ringrazio la comunità degli organizzatori - la Fondazione Meeting, la Fondazione per la Sussidiarietà, la Fraternità di Comunione e Liberazione -per aver portato ancor più avanti, per un nuovo tratto di strada, il testimone che hanno ricevuto: credo che aver realizzata l'edizione di quest'anno non sia stato semplice, a fronte delle necessarie limitazioni dovute alla pandemia».

La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi è un dovere, non in obbedienza a un principio astratto, ma perché la realtà concreta dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace per difendere i deboli, atto d'amore Il presidente #Mattarella @Quirinale al #Meeting21 pic.twitter.com/55tVwd9m2c — Meeting Rimini (@MeetingRimini) August 20, 2021

«Avere il coraggio di dire io richiama la necessità di rivolgersi ad altri, a uno o a tanti tu. C'è un io, un tu e un noi anche per l'Europa e per le sue responsabilità, contro ogni grettezza, contro mortificanti ottusità miste a ipocrisia -che si manifestano anche in questi giorni - che sono frutto di arroccamenti antistorici e, in realtà, autolesionisti», ha detto poi il Presidente della Repubblica.

«Il coraggio dell'io, oggi, chiede una svolta -ha proseguito il Capo dello Stato- capace di contribuire a far sì che i cittadini, le persone, siano protagonisti anche nel nuovo contesto di interlocutori globali che trascendono gli Stati e tendono a rendere, di conseguenza, più debole ogni influenza e controllo democratico. Anche da qui nasce l'esigenza di potenziare la sovranità comunitaria che sola può integrare e rendere non illusorie le sovranità nazionali. La sovranità comunitaria è un atto di responsabilità verso i cittadini e di fronte a un mondo globale che ha bisogno della civiltà dell'Europa e del suo ruolo di cooperazione e di pace».

«Le risposte emergenziali, come lo stesso piano Next Generation Eu, debbono tradursi in un nuovo cammino di forte responsabilità comune. Lo consente la riflessione in atto sul futuro dell'Europa. La Conferenza in corso - ha concluso Mattarella- deve essere occasione di ampia visione storica e non di scialba ordinaria gestione del contingente».

«Possiamo farcela. Dipende anche da noi. Ciascuno viene - e deve sentirsi - interpellato: il coraggio dipende dalla capacità di ciascuno di essere responsabilmente se stesso. Del resto, è questa la condizione dell'esercizio della libertà», ha detto poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella concludendo il suo intervento e rivolgendosi ad una platea composta prevalentemente da giovani. «Buon lavoro al Meeting. Buone giornate ai giovani, ai volontari, a quanti animeranno gli incontri e i dialoghi. Il vostro contributo all'impresa in corso per il rinnovamento della società italiana ed europea sarà prezioso», ha concluso.