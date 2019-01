Vaccini, no alla pseudomedicina: Grillo firma il "Patto per la scienza" dell'immunologo Burioni

Un impegno a sostenere la scienza «come valore universale», a contrastare anche con leggi tutte le forme di pseudomedicina, a promuovere l'informazione corretta e ad aumentare i finanziamenti. Questi i punti del 'pattò ideato dall'immunologo Roberto Burioni che ha chiesto di firmarlo a tutte le forze politiche, invito già raccolto tra gli altri da Beppe Grillo e Matteo Renzi.



Il patto, che al momento ha l'appoggio anche del giornalista Enrico Mentana, di Guido Silvestri della Emory University e di Mina Welby dell'Associazione Luca Coscioni e che è ripreso anche sul blog dello stesso Grillo, contiene cinque punti. Nel primo t

utte le forze politiche italiane si impegnano a sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, che non ha alcun «colore politico». Nel secondo nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica (i.e., negazionismo dell'AIDS, anti-vaccinismo, terapie non basate sull'evidenza scientifica, etc.). Inoltre tutte le forze politiche italiane si impegnano a governare e legiferare in modo tale da fermare l'operato degli pseudoscienziati. E ancora: tutte le forze politiche italiane s'impegnano a implementare programmi capillari d'informazione sulla Scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell'obbligo. Infine tutte le forze politiche italiane si impegnano anche affinchè si assicurino alla Scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base«.

© RIPRODUZIONE RISERVATA