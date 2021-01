Vaccini, è in atto un'accelerazione del numero dei vaccinati in Italia nelle ultime ore. Questi i dati in tempo reale che sottolineano come i vaccinati oggi sono 259.481. Oggi si è svolto un incontro tra governo e regioni per fare il punto. Soddisfazione è stata espresso dal ministro Speranza: «Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è pronto». Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha sottolineato che «tutte le Regioni stanno facendo sui territori un intenso lavoro per attuare il piano nazionale messo a punto dal commissario per la campagna di vaccinazione. Noi restiamo sempre al loro fianco disponibili per fornire tutto il supporto necessario. Con l'impegno di tutti abbiamo avviato un percorso che ci porterà a uscire gradualmente dall'emergenza entro l'estate».

Infermiera morta 2 giorni dopo il vaccino anti-Covid, l'autopsia: «Non c'è nessuna relazione diretta»

Speranza: secondi in Europa

«Siamo secondi per numero di vaccinazioni in Europa, dietro solo alla Germania, e abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il Piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sono stati fatti degli sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati». Così - a quanto si apprende - il ministro della Salute al vertice Governo-Regioni sui vaccini.

New York, multe agli ospedali che non fanno vaccinare il personale

Regioni: più personale alle regioni virtuose

Dare maggiore personale a quelle regioni che fanno tante vaccinazioni e non a chi tiene le dosi in magazzino, per evitare che con la giacenza vengano sprecate. È questa la richiesta avanzata da alcui governatori - a quanto si apprende - durante il vertice Governo-Regioni sui vaccini.

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA