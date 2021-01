L'autopsia avrebbe rivelato che non c'è relazione diretta tra la morte dell'infermiera portoghese Sonia Azevedo, di 41 anni, e il vaccino contro il Covid 19. Lo ha affermato il quotidiano portoghese “Correio da Manha”, riportando un comunicato del ministero della Giustizia.

Sociedade - Autópsia a auxiliar do IPO revela que morte não tem relação direta com a vacina da Covid-19 https://t.co/hSSxSFLLcc — Correio da Manhã (@cmjornal) January 6, 2021

La donna è morta improvvisamente due giorni dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Lavorava nella sezione pediatrica dell'Istituto portoghese di oncologia di Porto ed è stata trovata morta il primo gennaio, due giorni dopo aver ricevuto il vaccino. Viveva insieme ai genitori e ai suoi due bambini, che sono ancora sotto choc. Nelle ore immediatamente successive alla morte dell'infermiera si è aperto un giallo sulle eventuali relazioni con la vaccinazione. L'infermiera non avrebbe sofferto di effetti collaterali subito dopo essere stata vaccinata. E il padre della donna, ha dichiarato al “Correio da Manha”: «Mia figlia stava bene. Non aveva avuto problemi di salute. Aveva fatto il vaccino Covid-19 ma non aveva avuto alcun sintomo. Non so cosa sia successo. Voglio solo risposte. Voglio sapere cosa ha portato alla sua morte».

Sonia Azevedo era stata vaccinata contro il coronavirus il 30 dicembre. E anche l'Istituto portoghese di oncologia aveva dichiarato in una nota: «Per quanto riguarda la morte improvvisa di un assistente operativo dall'Ipo di Porto il 1 ° gennaio 2021, il Consiglio di amministrazione conferma l'evento ed esprime sincero rammarico a familiari e amici nella certezza che questa perdita si fa sentire anche qui. Indagheremo sulle circostanze che hanno portato alla sua morte». Immediatamente è però apparso chiaro che soltanto l'autopsia avrebbero potuto confermare o smentire un'eventuale relazione con la vaccinazione. E poche ore fa è arrivata la smentita: la morte non è stata causata dal vaccino.

