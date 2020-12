Toscana zona arancione, ira del governatore Giani: «Decisione ingiusta e immotivata»

La Toscana resta arancione. E il governatore Eugenio Giani non ci sta. Lo sfogo in diretta su Facebook: «La Toscana rimane in zona arancione fino alla settimana prossima e voglio dire che ritengo questa decisione ingiusta ed immotivata, e non rende merito al lavoro fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e dai dati che abbiamo»

«Da lunedì ad oggi la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno», ha sottolineato Giani.

La situazione

Intanto i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 574 su 12.697 tamponi molecolari e 3.875 test rapidi effettuati.



