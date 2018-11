Medicina, il ministro Bussetti: nuovi quiz dal 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Intendiamo aumentare il numero d'accessi a Medicina, le borse per la specializzazione e, anche se non so ancora come, vanno modificati già dal 2019 anche i test per l'accesso a Medicina, che devono far emergere la predisposizione a questo corso di laurea». Lo ha detto il titolare del Miur Marco Bussetti, ospite di una vedeochat su Skuola.net.«Non sono favorevole al numero chiuso, bisogno dare la possibilità di poter accedere a chi vuole farlo. Però bisogna guardare la realtà, le strutture e assicurare qualità. Si procede a piccoli passi, allarghiamo il numero e poi vediamo se un giorno si riuscirà a consentire l'accesso a tutti. D'altra parte, quando era ad accesso libero il numero dei laureati non era molto superiore a quello che è oggi», ha proseguito Bussetti. «Bisogna avere studenti con attitudine 'plastichè, capaci di adattarsi ai cambiamenti, lavorando sulle trasversalità», ha concluso Bussetti.