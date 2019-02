Maturità 2019, Miur pubblica sul sito esempi prova scritto italiano

Gli esempi della nuova prova scritta di italiano per l'esame di maturità 2019 online sul sito del ministero dell'Istruzione. «Stamattina pubblichiamo sul sito del Miur gli esempi della prova scritta di Italiano. Alle 08.30 sarà possibile scaricarli per utilizzarli oggi stesso per le simulazioni o nei prossimi giorni. Sono tracce coerenti con quelle che saranno date a giugno», scrive su facebook il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.



«La pubblicazione degli esempi di prova - aggiunge - è una delle misure che abbiamo predisposto per accompagnare voi maturandi e i vostri docenti nella preparazione dell'Esame di Stato. Faremo una rilevazione a campione per raccogliere le vostre considerazioni. Ringrazio gli insegnanti per il lavoro che stanno facendo per preparare i nostri ragazzi. E agli studenti dico: quello che affronterete sarà un Esame serio, naturalmente, ma molto equilibrato. Che valorizzerà il vostro percorso di studi. A tutti voi che oggi simulerete la prova auguro buon lavoro», conclude il ministro.

