Tav, Toninelli promette: «Al massimo due settimane e decidiamo che fare»

ROMA «Massimo due settimane comunicheremo la soluzione. Troveremo una soluzione con gli alleati di governo». Danilo Toninelli esce dal Senato e si dice sicuro che una scelta sulla Tav si farà prima delle elezioni europee. Ma poiché tutte le opere sono ferme, Toninelli aggiunge: «Basta parlare di Tav, i cittadini vogliono sentir parlare di tanti altri progetti». In effetti molte altre grandi opere sono al palo da otto mesi e più.

Resta il fatto che sulla Torino-Lione continuano a viaggiare le penali che rischiano di costare più dell’opera. Ma a maggio in Piemonte non si solo per le elezioni europee ma anche per il presidente della regione e il M5S rischia una nuova sconfitta se dovesse cedere, specie dopo il responso dato dalla Commissione costi-benefici.

Ma anche la Lega rischia di perdere la faccia qualora l’opera dovesse essere rinviata sine die. © RIPRODUZIONE RISERVATA