Tajani ricorda Stefano Zappalà, scomparso un anno fa, al Parlamento europeo

Al Parlamento europeo di Strasburgo si è svolto un incontro in memoria di Stefano Zappalà, eurodeputato dal 1999 al 2009, scomparso un anno fa. Già vicepresidente della Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo, capogruppo di Forza Italia a Strasburgo, Zappalà fu anche sindaco di Pomezia ed assessore al Turismo della Regione Lazio. Durante l’incontro, promosso dalla delegazione italiana del Partito Popolare Europeo, lo hanno ricordato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, gli eurodeputati italiani Lorenzo Cesa e Massimiliano Salini, il maltese David Casa e il tedesco Andreas Schwab, gli ex consiglieri e assessori regionali del Lazio Carlo De Romanis e Aldo Forte, oltre ai funzionari europei che lavorarono con lui. Non sono mancati momenti di commozione. Sono stati letti i messaggi della moglie Ida e della figlioccia Azzurra. © RIPRODUZIONE RISERVATA