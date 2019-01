«Sede Ue a Strasburgo è inutile marchetta alla Francia»: scontro tra Di Maio e Parigi

È di nuovo scontro tra la Francia e l'Italia dopo che il vicepremier Luigi Di Maio, arrivato in auto a Strasburgo insieme ad Alessandro Di Battista, ha detto che la sede Ue francese va chiusa perché non è altro che una marchetta a Parigi. Gli risponde la ministra francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau: «Siamo fieri di Strasburgo».

«Quella di Strasburgo è una sede che si usa 40 giorni l'anno - ha attaccato Di Maio - una marchetta alla Francia, un favore che non serve nulla e che costa un miliardo di euro l'anno. Basta una sola sede a Bruxelles, quella a Strasburgo va chiusa».

«Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l'Europarlamento, critica Strasburgo... Inizio di campagna o dichiarazione di guerra alla democrazia europea?». «La Francia - aggiunge- è fiera di Strasburgo capitale europea».



.@Luigidimaio vient devant @PEStrasbourg sans y entrer, critique le Parlement européen, critique Strasbourg...Entrée en campagne ou déclaration de guerre à la démocratie européenne ? La France est fière de Strasbourg capitale européenne.https://t.co/Q5HQetT0VD — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) 15 gennaio 2019

