Spray al peperoncino, Salvini: «Chi ne abusa va arrestato, anche se minorenne»

Chi abusa dello spray al peperoncino va arrestato. Lo ha detto Matteo Salvini dopo il caso della discoteca di Corinaldo e in due scuole di Pavia e Soncino. «Lo spray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze e stupri: va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa per quello che mi riguarda non va richiamato, ma va arrestato anche se minorenne», ha spiegato.

Pavia, spray urticante a scuola: 33 studenti in ospedale. Insegnante: «Caos in palestra»

Strage in discoteca, altri due fermi: la pista della banda di rapinatori

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA