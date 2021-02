Spostamenti, stop fino al 27 marzo. Le misure decise in cdm: divieto di visite private in zona rossa

Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni.

Stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private. È la novità che, a quanto apprende l'ANSA al termine del Cdm da fonti di governo, compare nel nuovo decreto legge Covid. Il decreto si chiama "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Resta in zona gialla e in zona arancione la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità non varrà più nelle aree rosse.

