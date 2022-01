Speranza: «Il lavoro a distanza può aiutarci molto a spezzare catena del contagio»

Scuole aperte, lezioni in presenza. Mentre le imprese e la Pubblica Amministrazione agevolino lo smart working. Il ministro della Salute Roberto Speranza conferma la linea del governo sulla didattica in presenza. «Il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola in presenza e in sicurezza», lo ha detto il ministro al Tg1. Il governo si appresta anche a impugnare la decisione del presidente della Campania che vuole far slittare l'apertura delle scuole.

APPROFONDIMENTI DATI Foto LA SITUAZIONE Scuola, presidi e Regioni chiedono di non riaprire: ma il... LA DECISIONE Scuola, De Luca: «In Campania elementari e medie rimangono... IL PODCAST Scuola e Covid, è stata una guerra? Le conseguenze...

Scuola, presidi e Regioni chiedono di non riaprire: ma il governo tira dritto. Bianchi: «Si torna in presenza»

Nel mondo del lavoro, invece, è auspicabile preferire il lavoro agile. «Nelle ultime ore è stata approvata una circolare importante dal ministro Brunetta e dal ministro Orlando sul lavoro agile, il lavoro a distanza. Sarà fondamentale che questa circolare venga adottata velocemente dal più alto numero di aziende private e anche dagli enti pubblici, perché il lavoro a distanza può aiutarci molto a spezzare la catena del contagio», così il ministro Speranza sottolineando anche l'importanza dei comportamenti individuali per fermare il virus: indossare le mascherine, rispettare il distanziamento, evitando i contatti non necessari.

Cosa sono gli NPI: le azioni, le scelte, i comportamenti dei singoli che contribuiscono a frenare il contagio

Sull'obbligo di vaccino che riguarda 27 milioni di italiani il ministro ha detto che è stata una scelta forte e giusta, «che ha l'obiettivo fondamentale di ridurre l'area dei non vaccinati». Sono proprio le persone che hanno scelto di non vaccinarsi a intasare reparti ordinari e terapie intensive degli ospedali.

«L'aumento dei casi preoccupa, ma l'attenzione più grande dobbiamo metterla sui nostri ospedali, sull'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva», ha detto Speranza.

Brusaferro: «Drastico peggioramento dell'epidemia. Invertire tendenza aumento casi»

Zona gialla: entrano Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Valle d'Aosta Iss: «Rischio epidemia non controllata e non gestibile»