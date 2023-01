Soumahoro, così sono stati spesi i soldi delle donazioni. «Oltre 19mila euro per alimenti e abiti»

Vestiti, alimenti, sponsorizzazioni per video: Striscia La Notizia fa i conti in tasca a Aboubakar Soumahoro, il deputato eletto con Sinistra e Verdi (e ora iscritto al Gruppo Misto) travolto dalle polemiche dopo l'inchiesta della procura di Latina sulle coop gestite da compagna e suocera. Il tg satirico di Canale 5 ha controllato come Soumahoro avrebbe speso alcuni dei soldi delle raccolte fondi lanciate negli ultimi anni: quasi 10mila euro sarebbero stati spesi per alimenti e abiti, addirittura mille per un video, più di 20mila per i trasporti.

Soumahoro e l'inchiesta di Striscia sulle donazioni

Il report si trova sul sito della Lega Braccianti, dove sono presenti le rendicontazioni del 2020 e del 2021. Da questi file - viene spiegato da Striscia - si scopre che degli oltre 31mila euro raccolti per lo sciopero a Roma, circa 10mila sono stati spesi per indumenti e alimenti. Gli altri 21mila per il trasporto dei manifestanti. «Ma a noi non risultano migliaia di persone trasportate», commenta Pinuccio, l'inviato di Striscia. Oltre a questi, nel mirino dell'inchiesta del tg anche 1.700 euro pagati per la realizzazione di un video e altri 16mila euro raccolti per regali di Natale destinati ai bambini dei ghetti dei braccianti di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone, in Puglia.