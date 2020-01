Sondaggio Ixè-Carta Bianca: Lega in lieve calo, cresce M5s

La Lega resta ampiamente il primo partito, ma conferma la sua flessione scendendo ancora lievemente dal 29 al 28,7. Pd, in lieve calo al 19,9 dal 20, M5S sale di poco, al 16,1 dal 15,9 e Iv scende al 3,9 dal 4,2. È quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione Carta Bianca in onda sui Rai3. Cresce Fratelli d'Italia all'11,3 dal 10,9 e Forza Italia al 7,3% dal 7. Sale al 3,4 Più Europa dal 2,5, scende la Sinistra al 3,1 dal 3,6.

LEGGI ANCHE Di Maio si dimette, Conte e l'effetto slavina: nessuno vuole andare a casa

LEGGI ANCHE Salvini citofona al tunisino presunto spacciatore, è bufera. Lui: «Protesta da benpensanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA