Salvini citofona al tunisino presunto spacciatore, è bufera. Lui: «Protesta da benpensanti»

Dopo aver citofonato a una famiglia tunisina di presunti spacciatori ieri nel quartiere Pilastro di Bologna, ai microfoni di Mattino 5 il leader leghista Matteo Salvini ha dichiarato: «Abbiamo segnalato a chi di dovere che là c'è chi spaccia droga. C'è una normativa tollerante con gli spacciatori, per questo la Lega ha presentato una proposta di Droga zero, perché droga è morte». L'ex vicepremier ha aggiunto: «Gli spacciatori devono stare in galera, non a casa. Quando una mamma mi chiede aiuto, una mamma che ha perso un figlio per droga, faccio il possibile mettendomi in prima linea, anche se qualche benpensante protesta».

LEGGI ANCHE Salvini a Bologna suona al citofono di un tunisino: «È vero che lei spaccia?»



Matteo Salvini ha concluso il suo intervento spiegando: «Lì non c'era la famigliola: babbo e figlio spacciano droga, ok? Con nome, cognome e indirizzo. Ed è normale che tutti nel quartiere sappiano, e anche le forze dell'ordine sappiano, che in quel palazzo padre e figlio spacciano e questi possano continuare a vendere morte? Abbiamo segnalato all'attenzione di chi di dovere, che agirà di conseguenza, che spacciare droga alla luce del sole significa vendere morte». ha concluso il suo intervento spiegando: «Lì non c'era la famigliola: babbo e figlio spacciano droga, ok? Con nome, cognome e indirizzo. Ed è normale che tutti nel quartiere sappiano, e anche le forze dell'ordine sappiano, che in quel palazzo padre e figlio spacciano e questi possano continuare a vendere morte? Abbiamo segnalato all'attenzione di chi di dovere, che agirà di conseguenza, che spacciare droga alla luce del sole significa vendere morte».

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA