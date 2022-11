Martedì 22 Novembre 2022, 16:09

Due dalle elezioni ma la classifica dei partiti nelle preferenze di voto degli italiani continua a cambiare. L'ultimo sondaggio dell'istituto SWG per La7 danno la capolista Fratelli d'Italia sempre in fuga, ormai consolidata oltre il 30%.

Meloni continua a salire, Pd sempre più giù sorpassato dal M5S. E risale la Lega: gli ultimi sondaggi politici

Sondaggi politici

Si conferma al secondo posto il Movimento Cinque Stelle che col 16,9% mette il "musetto davanti" (citazione per gli appassionati di calcio) al 16,2% di un Partito Democartico sempre più in cerca d'autore e che si affida un congresso accelerato (ma non troppo) per trovare una nuova leadership in grado di arginare la risalita dell'onda gialla e riportarlo tra cinque anni al governo del paese. L'obiettivo è quello segnato dal favorito per la vittoria, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ma dalle parti del Nazareno già tornare ade essere primo partito sarebbe un traguardo per nulla scontato.

Azione-Iv supera la Lega

La novità di questa settimana riguarda però il quarto posto, che in campionato sarebbe l'ultimo valido per la zona Champions. Quarto posto che vede per la prima volta la Lega scalzata dal Terzo polo. Si tratta però di un "sorpasso al ribasso" visto che il partito di Renzi rimane al 7,9%, grosso modo lo stesso risultato delle elezioni, mente il Carroccio crolla al 7,6%. I numeri del singolo sondaggio possono essere viziati dall'errore statistico, ma vedere per la prima volta i sorpasso nero su baicno non può lasciare indifferenti dalle parti di via Bellerio. La nave del Capitano Matteo Salvini naviga quindi in acque sempre più tempestose sotto la soglia dell'8%, che da molti viene considerata la quota di galleggiamento per la leadership dell'attuale segretario. Un assist a Salvini può però venire dall'azione di governo, che sta realizzando diverse misure care alla base leghista, come il blocco degli sbarchi, la riforma delle pensioni e l'aumento della soglia della fat tax, senza dimenticare i proclami sul Ponte sullo Stretto. Dura invece da diverse settimane l'apnea di Forza Italia che cala ancora dal 6,8% della scorsa settimana al 6,4%, quasi due punti in meno rispetto all'8,1% delle elezioni.

Le regionali

Di certo i numeri più che a chi sa al governo interessano alle opposizioni per cominciare a imbastire su basi più solida la campagna elettorale per le ormai imminenti regionali in Lazio e Lombardia. Se l'orientamento rimane, come è ad oggi, quello di marciare divisi, sarà molto difficile pensare di battere un centrodestra che, nonostante qualche frizione, continua a procedere compatto. Senza dimenticare che il primo partito rimane quello dell'astensione, forte del 35% dei "voti".