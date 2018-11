La Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato terrà domani una visita istituzionale al centro Sogin della Trisaia di Rotondella, in provincia di Matera, nell'ambito dell'attività istruttoria avviata al fine di acquisire e rilevare

elementi informativi sulla gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale. Il centro di Rotondella è uno dei siti nucleari italiani in fase di 'decommissioning'.