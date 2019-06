La nuova giunta regionale di centro-destra della Sardegna intende eliminare la Asl unica regionale varata dalla giunta di centrosinistra e moltiplicare le stratture per tre o per quattro. Fulvio Moirano, il supermanager ligure della Asl unica sarda, ha deciso di dimettersi con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto e «di comune accordo con il nuovo governatore».



Moirano era arrivato in Sardegna nominato dalla Giunta Pigliaru direttore generale della Asl di Sassari con l'incarico

di riformare le sette Asl territoriali che sono state poi incorporate nell'azienda unica che ha scatenato diverse

polemiche per la gestione dei servizi sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA