Bloccati su Twitter dalla fan di Matteo Salvini: Sonia Grotto e il giallo del web

«Ma anche tu sei stato bloccato da Sonia Grotto?». Impazza da ieri sera su Twitter una domanda: chi è Sonia Grotto? Come ha fatto a bloccare tutti? Un po' ci si scherza, un po' no. Ma la domanda sta diventando virale. Chi è questa utente di Twitter che pare abbia bloccato moltissime persone sul social network pur non avendo mai avuto interazioni con loro? Nessuno lo sa. Ma quel che è certo è che in molti - controllando dopo che il nome dell'utente in questione è entrato in trending - si sono accorti di essere stati bloccati dalla signora. Senza averci mai avuto niente a che fare.

LEGGI ANCHE Governo, Salvini non si arrende: messaggi con Di Maio. Contatti a tutti i livelli tra Lega e M5S

Ma chi è Sonia Grotto? Nessuno lo sa. L'unica cosa che si può desumere è che la signora è una fan di Matteo Salvini, o almeno così sembra, visto che la foto copertina del suo profilo riporta una foto del leader della Lega. Ma ormai sul social è scoppiata una sorta di mania, e tutti coloro i quali si ritrovano bloccati dalla signora fanno uno screenshot del profilo della Grotto e lo condividono.

Molti utenti, inoltre, notano altre stranezze: Sonia Grotto non solo sembra aver bloccato mezzo twitter, ma ha anche il profilo lucchettato, ovvero solo i suoi follower "approvati" possono leggere quello che scrive. Ma non basta: da quando è su twitter, dal novembre 2011, ha prodotto ben 408mila tweet: se non è un record poco ci manca. Infine, un'ultima stranezza: il numero di follower e di following è praticament identico, poco più di 10mila.

Tra coloro che sono stati bloccati da Sonia Grotto ci sono sia utenti semplici sia vip, come Paola Turci, tra le prime a segnalare la stranezza che ora sta facendo il giro del web.



Scusate ma chi è Sonia Grotto? pic.twitter.com/TMfCBbLeQu — Paola Turci (@paolaturci) August 24, 2019

E mentre in rete ormai i meme sulla signora stanno dilagando, per scherzare, i pochi utenti che non sono stati bloccati dalla Grotto, sembrano sentirsi quasi degli esclusi, come esclusi rispetto ad un fenomeno che sembra di massa.

Secondo altri, il profilo in questione potrebbe essere addirittura un profilo fake, che - per non essere segnalto e quindi bloccato da twitter - avrebbe chiuso ogni possibilità di essere letto da chi non è un simpatizzante di Salvini e poter continuare a svolgere il suo "lavoro" in tranquillità.

E voi? Siete stati bloccati dalla signora Grotto? Potete leggere i suoi tweet?

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA