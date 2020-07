La vicesindaco Pd avvicina Salvini in spiaggia: «Lei rovina il nome di questa città».E Matteo risponde così

E' capitato questo a Salvini ieri sera, uscito dall’acqua. Sul bagnasciuga di Milano Marittima viene avvicinato dal vicesindaco dem del comune di Proserpio, Veronica Proserpio, che è in vacanza lì. E che non ha resistito ad avvicinarsi all'ombrello di Salvini. Ma, questa volta, non ci sono stati né complimenti, né selfie sorridenti. A dirlo è la stessa vicesindaco Pd che ha anche condiviso un video su Facebook, e spiega: «Non ce l’ho proprio fatta. Mi avvicino sorridendo al cazzaro verde e gli dico di vergognarsi per le sue esternazioni... Il seguito è nel video!!!». E nelle immagini si vede la Proserpio che, al fianco di Salvini, dice: "Rovini il nome di questa bellissima città". Il leader del Carroccio, però, non si scompone e risponde per le rime: "Fatti un bagno che ti rilassi". "Sono rilassatissima, sono in vacanza da 15 giorni", controbatte ancora la Proserpio.

Ultimo aggiornamento: 10:03

