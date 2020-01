Salvini citofona, Fedez lo attacca: «Lui giustiziere? Sembra un testimone di Geova»

Anche Fedez ha commentato la vicenda che ha visto Matteo Salvini suonare ieri al citofono di un presunto spacciatore a Bologna. Il rapper italiano ha scritto nelle storie di Instagram: «Stamattina mi imbatto in questo video dove, in sostanza una signora dice al buon Salvini che il tipo del primo piano spaccia e lui decide di dare vita a questo teatrino. Sembra banale dirlo, ma in uno stato di diritto non dovrebbe essere la portinaia del condominio a dare l'etichetta di spacciatore. Il buon Matteo forse voleva vestire i panni del giustiziere, mi è sembrato più un testimone di Geova mancato».

«Questa scena è comica eppure non mi viene da ridere», aggiunge il marito di Chiara Ferragni, che accompagna il suo commento con lo screenshot di una foto in cui si vede Salvini che parla con il capo ultras del Milan, condannato per spaccio di droga. «Chissà se si sono conosciuti durante il tour dei citofoni», scrive Fedez sull'immagine.

Questa è la dura verità.

Il mio abbraccio alla signora, onore al suo coraggio.

Chi vota Lega domenica in Emilia-Romagna sa che da parte nostra ci sarà lotta dura e senza quartiere agli spacciatori di morte. pic.twitter.com/mj1y3MPOEZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 gennaio 2020

