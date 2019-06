Salvini-Di Maio, vertice a Palazzo Chigi: «Il governo deve andare avanti»

«Quello tra Salvini e Di Maio è stato un incontro positivo e proficuo». È quanto spiegano fonti M5S al termine del vertice tra i due vicepremier a palazzo Chigi. Il vicepremier Luigi Di Maio, atteso a Campobasso per un tour elettorale, ha lasciato in auto palazzo Chigi, al termine dell'incontro. Poco dopo anche il titolare del Viminale ha lasciato la sede del governo.

Per Luigi Di Maio e Matteo Salvini «il governo deve andare avanti». Lo afferma una nota congiunta di M5s e Lega. I due ministri hanno fatto il punto sulole priorità da realzizzare in tempi brevi con «misure straordinarie e no aumento tasse»

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA