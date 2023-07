Salario minimo, Tajani: «In Italia non serve, non siamo in Unione Sovietica: serve un salario ricco»

«Non condivido quello che fa la Bce: è vero che è un istituto bancario indipendente, ma aumentare i tassi d'interesse quando l'inflazione è provocata dall'aumento delle materie prime non funziona. La banca non deve mettere in ginocchio imprese e famiglie. Aumentare i tassi spaventa, abbiamo 1.800 miliardi di euro in risparmi bloccati nelle banche. Noi dobbiamo fare il contrario: favorire la crescita». Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'assemblea nazionale della Coldiretti.

Poi ha aggiunto: «In Italia non serve il salario minimo.

BOCCIA

«In Parlamento ci batteremo per difendere la proposta di salario minimo avanzata dalle opposizioni. Non è accettabile che la maggioranza presenti un emendamento che la vuole cancellare. La maggioranza degli italiani è d'accordo con una proposta che riconosce dignità al lavoro. Nel Mezzogiorno un lavoratore su quattro è sotto la soglia dei 9 euro e questo non è accettabile. Se la maggioranza insisterà nel suo folle disegno vuol dire che ha deciso di ignorare 3 milioni e mezzo di lavoratori sottopagati e sfruttati». Cosi il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.