Sabino Cassese: "Il rafforzamento del Campidoglio deve essere un interesse dello Stato" Professor Cassese, il governo starebbe per assegnare una specifica delega su Roma Capitale a un sottosegretario alla presidenza del Consiglio. A lei che è fra i più illustri giuristi italiani, le sembra una buona idea? "Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento", è scritto nell'art.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una scelta difficile. La logica e il buon senso vorrebbero che prima si facesse un bilancio, dopo vent’anni dalla riforma del 2001. E questo specialmente perché l’assetto della sanità, in particolare, si è dimostrato poco funzionale. Ma la politica non segue sempre la logica e il buon senso. Poi, si dovrebbe passare alla differenziazione. E, prima della differenziazione, bisognerebbe sapere quante regioni intendono differenziarsi. Ufficialmente, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Ma altre avevano fatto passi verso la differenziazione. Si è fatto un bilancio quantitativo preliminare?».«La bozza di disegno legge che stabilisce i criteri sostanziali e procedurali della differenziazione costituisce un passo avanti rispetto alla discussione avviata qualche anno fa. Quella puntava direttamente agli accordi bilaterali. Lo schema di disegno di legge che è ora disponibile stabilisce un quadro unitario. La novità va salutata con favore. Inoltre, vengono fissati criteri verso l’alto (unità dell’ordinamento) e verso il basso (rispetto delle autonomie locali). Infine, viene stabilito che si debbono fare verifiche del funzionamento delle intese tra Stato e Regioni con autonomie differenziate. Tutti passi nella giusta direzione, in modo che l’autonomia differenziata alla fine non diventi un’autonomia “à la carte”».«In astratto la posizione di Roma fa parte di un diverso capitolo. Stiamo parlando di due diverse statuizioni costituzionali. Tuttavia, non si può ignorare la drammatica situazione romana. Ormai un intervento statale è necessario, con uno statuto e responsabilità, nonché controlli di risultato che tengano conto che a Roma non convergono soltanto interessi locali, ma anche interessi dell’intera comunità statale, quindi nazionali».«Uno statuto speciale, una partecipazione statale nella sua gestione, che va aiutata, perché né la classe dirigente politica, né le strutture amministrative ormai reggono più. Tutto è fatiscente, dai Municipi al Campidoglio».«Se Roma continua a restare in queste condizioni, chi vuole che abbia il coraggio di proporre la collocazione nella capitale di uffici di organizzazioni europee o internazionali? Già la FAO sta incontrando tutti gli inconvenienti di una città tanto male amministrata».«Aver fatto partire la richiesta di autonomia differenziata dal tema del residuo fiscale (datemi tutto quello che raccogliete in imposte sul mio territorio) è stato un errore grave, che ha fatto fallire la richiesta. Ora sembra che si parta in termini più ragionevoli, muovendo dai livelli essenziali delle prestazioni (i cittadini hanno diritti eguali sia che siano campani o lombardi), sottolineando che si tratta di quote di tributi erariali (lo Stato è il collettore, e poi redistribuisce), lasciando lentamente da parte la spesa storica per arrivare ai fabbisogni standard e ai livelli essenziali. Insomma, i propositi sembrano buoni. Poi, c’è l’articolo sulla perequazione infrastruttturale, che comprende scuole, sanità strade e autostrade, porti, aeroporti, reti idriche, elettriche e digitali».«Viene prevista una procedura cauta. Consiglio dei ministri, intesa preliminare, esame e delibera parlamentare, passaggio al governo e alla regione, approvazione del Consiglio dei ministri, infine sottoscrizione».