Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate alcune restrizioni. Non è possibile ancora calcolare l'effetto della riapertura delle scuole. Dunque al momento indicare date precise è un giochino fuorviante. E' evidente, però, che se il numero delle Regioni con contagi relativamente bassi dovesse aumentare si potrebbe tornare a istituire le zone gialle il che significherebbe riaprire ristoranti e bar a pranzo e probabilmente anche cinema e teatri su prenotazioni e con posti distanziati. E forse anche palestre e piscine mantenendo il divieto della doccia. In corso anche la valutazione di una possibile apertura delle Fiere commerciali un settore di enorme importanza economica.

Coprifuoco via e sì a spostamenti tra Regioni a maggio: domani la road map del governo

E' possibile che i bar e risotranti possano servire all'aperto? E' una delle ipotesi in campo. Molto dipenderà dalla decisione di mantenere o meno il coprifuoco alle 22. Sempre sulla base dell'andamento dei sondaggi e delle vaccinazioni si potrebbe iniziare a pensare a uno spostamento alle 24 del coprifuoco - ma in una fase successiva alla metà di maggio - per consentire alle strutture della ristorazione di lavorare all'esterno amche la sera. E' noto infatti che l'effetto "aerosol" che consente al Covid-19 in variante inglese di diffondersi facilmente in ambienti chiusi, all'aperto perde molto del suo effetto negativo. In caso di dati stazionari sull'andamento dell'epidemia potrebbe prevalere una seconda ipotesi ovvero quella di consentire a bar e ristoranti i servizi all'aperto ma solo fino alle 15 anche per evitare l'effetto "aperitivo" che nell'autunno scorso finì per scatenare una violenta impennata nei contagi nella Regione Veneto.

Intanto le Regioni hanno predisposto una bozza con le proposte per aggiornare le linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, vale a dire ristorazione, cinema e spettacoli dal vivo, e palestre e piscine. Eccole nel dettaglio.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani

La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.

Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.Gruppo tecnico ristretto per la redazione delle Linee Guida per la riapertura / 13.04.2021 7