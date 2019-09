Renzi: «Il mio avversario è Salvini, non dirò mai mezza parola contro il Pd»

Parla Matteo Renzi. «Il mio avversario si chiama Matteo Salvini. Con Zingaretti e con gli altri del Pd ci sono state tante battaglie fatte insieme, altre discussioni e litigi: adesso siamo come una coppia che si lascia dopo tanti anni, è finito l'amore ma rimane il rispetto, la stima e l'amicizia. Non sentirete mai mezza parola da me contro il Pd». Lo ha detto il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando con i giornalisti a margine del Wired Next Fest in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. «La mia sfida è contro Matteo Salvini e a 'Porta a porta' da Bruno Vespa, il 15 ottobre su Raiuno, avremo occasione finalmente di incrociarci dal vivo», ha aggiunto Renzi.



