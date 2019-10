È una «complicata spy story», di quelle che in America «potrebbero usare come fiction, una meravigliosa serie tv». Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla vicenda che vedrebbe anche governi italiani presunti

complici dell'ex presidente Usa Barack Obama, in un complotto ai danni di Donald Trump.



All'accusa di aver aiutato Obama, Renzi replica: «Ho agito come azione civile contro il signor George Papadopoulos, gli ho chiesto un milione di dollari di danno. Questa cosa non esiste». © RIPRODUZIONE RISERVATA