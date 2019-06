«Lottare contro le Fake News è una priorità. Vi ricordo l'appuntamento di giovedì 12 luglio alle 16 al

Teatro Elfo Puccini di Milano. Sarà l'inizio di un progetto molto intenso sulle Fake News. Prima tappa a Milano il 12 luglio». Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.



«Seconda tappa un forum di formazione per 100 ragazzi under 30, nati negli anni Novanta/Duemila» e «il terzo appuntamento sarà la Leopolda dal 18 al 20 ottobre. Qui non si molla di un centimetro amici», aggiunge il senatore del Pd. © RIPRODUZIONE RISERVATA