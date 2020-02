Per il sottosegretario Fraccaro, la posizione di Bonafede non si tocca. «Ho appena letto le agenzie. Posso solo dire che Alfonso non si tocca». Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, commentando in Transatlantico, in riferimento al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, le parole di Matteo Renzi.

