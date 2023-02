Martedì 7 Febbraio 2023, 10:49

«Vincere e vinceremo» arringava domenica la platea dell'auditorium della Conciliazione di Roma Silvio Berlusconi per lanciare la volata finale del candidato regionale Francesco Rocca. Al netto di un citazionismo quantomeno discutibile che il Cavaliere ragiona se ripetere questa sera al teatro dal Verme a Milano per la chiusura a sostegno del candidato lombardo Attilio Fontana, numeri alla mano stavolta Berlusconi ha ragione. Alle elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio (domenica e lunedì), il centrodestra vincerà senza problemi.

Regionali Lazio, il rush finale: la sfida tra i candidati su ambiente e sviluppo

Al limite questi - i problemi - inizieranno il giorno dopo. In un colpo solo infatti, Lazio e Lombardia, passeranno nelle mani di Giorgia Meloni. Il quasi 30 per cento di preferenze su cui viaggia Fratelli d'Italia secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, oltre ad assegnare via della Pisana e Pirellone alla coalizione, sancisce la definitiva cannibalizzazione di Lega e Forza Italia. Di fatto dieci anni dopo la sua fondazione, il partito della premier vale tra le tre (Lombardia) e le quattro (Lazio) volte la somma - sì, la somma - degli alleati. E se questo, garantisce chi è di casa a via della Scrofa, «per noi non costituisce affatto un problema perché il nostro obiettivo è sempre governare insieme» è probabile che invece per azzurri e Carroccio possa esserlo eccome.

GLI EQUILIBRI

Stravincere con un un quasi monocolore nel Lazio del resto può anche diventare digeribile per Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma il predominio lombardo costruito da FdI attorno alla presenza territoriale di Ignazio La Russa e Daniela Santanché (con accanto Carlo Fidanza, e un po' più in là il meno affine Marco Osnato) rischia di trasformare il gioco delle poltrone al Consiglio regionale in uno scontro senza quartiere che alla lunga si ripercuoterà fino a Roma. Cosa succederà quando il leghista senza confronto Attilio Fontana dovrà, nei fatti, rispondere ad una maggioranza dominata da FdI. E ancora: l'unico consigliere che potrebbe essere eletto da Forza Italia - qualora restasse sotto il 6% a causa del rosicchiamento di voti messo in atto da Letizia Moratti candidata del Terzo - quanto tempo impiegherà per sentirsi in una riserva indiana? Specie considerando che in Lombardia gli azzurri a trazione non ronzulliana parlano una lingua molto diversa da quella dettata nella Capitale da Antonio Tajani (che, forse non a caso, stasera non sarà sul palco di Milano con Meloni-Salvini-Berlusconi alle ore 18).

Questione di equilibri. Che poi sono la riproposizione esatta di quanto già accaduto a Roma dopo il 25 settembre. Se però attorno a Chigi, Montecitorio e palazzo Madama a calibrare la bilancia del potere è una Meloni determinata a non creare crepe nella coalizione prima di aver dimostrato di poter fare da sola - e ci sarà bisogno di molto tempo - sui territori le cose potrebbero andare diversamente. E non solo per la guerra silenziosa in atto tra Licia Ronzulli, Tajani e l'esecutivo. Salvini infatti per ora tiene botta consapevole che il primo via libera sull'Autonomia differenziata appena incassato gli regala un po' di respiro dal pressing asfissiante dei gruppi leghisti del Nord e che, soprattutto, per le elezioni in Friuli Venezia Giulia del 2 e 3 aprile pare non esserci storia con il governatore leghista uscente Massimiliano Fedriga avviato alla riconferma già al primo turno. Ma sul dopo c'è chi, in FdI come nella Lega, è convinto che messo alle strette Salvini potrebbe reindossare le vesti del picconatore che già demolì il governo giallo-verde. Specie perché alle europee del 2024 il Capitano è destinato ad essere escluso dall'asse Conservatori e Popolari che vede protagonisti gli alleati. L'irrilevanza a cui Meloni destina gli avversari con i suoi successi elettorali, alla lunga, potrebbe ritorcersi contro via della Scrofa.