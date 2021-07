Giovedì 15 Luglio 2021, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 18:15

È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, alle nomine di Carlo Fuortes e Marinella Soldi per i vertici della Rai. L'indicazione è formalmente arrivata dal ministro dell'Economia Daniele Franco, in accordo con il premier Mario Draghi.

