Putin a Roma con 30 auto di scorta e una decina di super manager

Trenta auto di scorta e decina di super manager al seguito. Una "nutrita" delegazione di dirigenti d'affari russi è in arrivo con il presidente Putin tra poche ore a Roma. Yuri Ushakov, consigliere presidenziale per gli Affari Esteri, spiega: "Le questioni della cooperazione economica con l’Italia saranno sl centro di tutti i colloqui”.

Putin traccia il campo degli amici italiani su cui contare

Putin a Roma: in agenda sanzioni e Libia



La comunità imprenditoriale è rappresentata in questa missione dal capo dall'Associazione russa degli industriali e degli imprenditori Alexander Shokhin, dal capo del fondo per gli investimenti VEB Igor Shuvalov, dall'ad di Rosneft Igor Sechin, dal numero uno delle Ferrovie russe Oleg Belozerov, dal capo del fondo per gli investimenti diretti russi (RDIF) Kirill Dmitriev, dal presidente di Novolipetsk Steel (NLMK) Vladimir Lisin e dal presidente di TMK Dmitry Pumpyansky.

I documenti da firmare con i partner italiani comprendono, a livello governativo, un programma di cooperazione in materia di cultura, istruzione, media, scambi giovanili, turismo e sport nel 2019-2022; un programma congiunto di cooperazione scientifica e tecnica per il 2019-2023; una "vasta gamma di documenti commerciali intesi a rafforzare l'evidente tendenza a un maggiore dialogo politico e alla cooperazione economica e culturale".



