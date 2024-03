Protesta degli studenti, salta dibattito a Napoli. Mattarella: «Intolleranza sia bandita dalle Università»

È saltato, in seguito a una protesta degli studenti, un dibattito sul "Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso" all'Università Federico II di Napoli con il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e il rettore Matteo Lorito. L'evento è stato annullato vista la tensione che si è creata nella facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nel quartiere di Fuorigrotta, dove un gruppo di studenti ha protestato, tra l'altro, contro i rapporti con Israele degli atenei italiani. Ci sono stati spintonamenti con la polizia poi l'ingresso degli studenti nella facoltà.

All'ateneo si sono presentati una quarantina di giovani: dopo qualche contatto con alcuni agenti in borghese, i manifestanti sono riusciti ad entrare, andando verso l'aula per contestare il dibattito. Vista la tensione e la contestazione, l'ateneo partenopeo ha quindi deciso di annullare l'incontro che era in programma.

Mattarella: «Intolleranza sia bandita dagli Atenei»

Netta la presa di posizione di Sergio Mattarella in un comunicato: «Il Presidente della Repubblica ha chiamato al telefono il Direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, cui questa mattina è stato impedito di svolgere una conferenza in una sede universitaria, esprimendogli solidarietà.