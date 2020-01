Prescrizione, la maggioranza si spacca: ok a soppressione ddl Costa. Iv vota con Fi

Pd: noi mai a rimorchio di Salvini. «Noi siamo stupiti di due cose. La prima è l'atteggiamento di Italia Viva. Noi siamo andati a rimorchio della coerenza e del fatto che per la prima volta c'è occasione in Parlamento di discutere e arrivare a tempi certi dei processo. Noi non siamo mai andati a rimorchio di Salvini, la nostra è una scelta di campo e su questo siamo coerenti». Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, replica così a Italia Viva che accusa i dem di essere andati «al rimorchio» dei 5 Stelle sulla prescrizione. «Respingiamo ogni maldestra accusa, che in questa caso è venuta da IV che oggi ha tenuto in commissione atteggiamento ambiguo», aggiunge. «La seconda cosa, e qui siamo meno stupiti, è l'atteggiamento di alcune forze di opposizione le quali strumentalmente hanno confermato di voler usare la giustizia per propri interessi di partito».

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento soppressivo alla proposta di legge Costa sulla prescrizione , presentato dal Movimento 5 Stelle . L'emendamento è passato con 23 voti a 22, decisivo il voto della presidente M5S Francesca Businarolo. Pd e M5s hanno votato a favore così come Leu, contro si sono espressi l'intero centrodestra e IV, che ha votato in dissenso dalla maggioranza come annunciato. Il Guardasigilli Bonafede «prende atto» della votazione e annuncia a breve «il nuovo testo della riforma del processo penale, sulla base di quanto emerso nell'ultimo vertice di maggioranza».