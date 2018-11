Prescrizione, Anm da Bonafede: serve riforma del processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia del via libera dell'aula della Camera al ddl anticorruzione, l'Anm ha incontrato il Guardasigilli Alfonso Bonafede sul nodo della sospensione della prescrizione. «Abbiamo esposto nel dettaglio le nostre proposte di riforma del processo penale, compresa la interruzione della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. Abbiamo, però, sottolineato la necessità che si intervenga in maniera più complessiva sul sistema processuale, perché la sola riforma della prescrizione non basta», spiega il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Francesco Minisci.«Occorrono interventi che snelliscano le procedure e accelerino i processi per arrivare in tempi rapidi alle sentenze definitive, obiettivo che sta alla base di tutte le nostre proposte - aggiunge - Siamo molto soddisfatti dell'esito dell'incontro perché il Ministro della Giustizia si è mostrato particolarmente aperto al dialogo e al confronto e attento alle criticità che, da tecnici e forti dell'esperienza vissuta nelle aule di giustizia, gli abbiamo evidenziato. Ora auspichiamo che si passi a dare concretezza a questa prima fase e sotto questo profilo abbiamo manifestato al Ministro la disponibilità a continuare a dare il nostro contributo tecnico nell'ottica di dare efficienza al sistema giudiziario».