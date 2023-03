Ponte sullo Stretto, quando sarà realtà? I tempi e le previsioni del governo

Un anno per l'approvazione finale. Cinque anni per la realizzazione. Non è più un miraggio il Ponte sullo Stretto di Messina, la più discussa e dibattuta opera infrastrutturale italiana finora rimasta ai buoni (o meno) propositi della politica italiana.

Con il decreto approvato dal Cdm di ieri pomeriggio che riporta in vita la società "Ponte sullo Stretto spa" inizia il countdown per avviare i lavori della mastodontica infrastruttura che unirà finalmente Sicilia e Calabria. Un progetto record. Si tratterebbe infatti del ponte sostenuto da cavi (in gergo tecnico: "strallato") più lungo al mondo: 3,2 chilometri che partono da Messina e arrivano a Villa San Giovanni.

IL DECRETO

Il decreto ad hoc approvato dal governo è ancora passibile di ritocchi e rifiniture, e non a caso porta la dicitura "salvo intese". Ma con la ricostituzione della società fondata nel 1971 - ne fanno parte Rete Ferroviaria italiana spa, Anas spa., le Regioni Sicilia e Calabria, e in misura non inferiore al 51% il ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha posato una prima pietra.

LA SOCIETÀ

La società sarà così strutturata. Il Cda sarà composto da cinque membri. Due di questi scelti dal Mef insieme al Mit, nel ruolo di amministratore delegato e presidente. Altri due scelti dalle Regioni Calabria e Sicilia, il quinto da Anas e Rfi. Cinque saranno anche i componenti del collegio sindacale (due supplenti, tre effettivi).

Ma sarà coinvolta anche la Banca europea degli investimenti (Bei), già parte del piano Invest-Eu per stanziare tra i 3 e i 4 miliardi di euro per il rinnovo della tratta ferroviaria Palermo-Catania. Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini ha discusso del coinvolgimento della Bei in un recente incontro con la vicepresidente italiana dell'istituto, Gelsomina Vigliotti.

I TEMPI

Quanto ai tempi, il governo è convinto di riuscire ad approvare il progetto esecutivo entro un anno. La scadenza fissata per il 31 luglio 2024. Quanto alla durata dei lavori per realizzare il ponte, non ci sono ancora stime ufficiali.

A ipotizzare uno scenario è stato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. «I tempi di realizzazione tecnica del ponte sullo Stretto sono di un quinquennio: ripartiremo dalle autorizzazioni già ottenute nel 2012 relative ai raccordi ferroviari e stradali. Aggiorneremo quel piano in modo da fare una cantierizzazione più veloce». Non è esclusa, al fine di velocizzare le procedure, la nomina di un commissario. Quanto alla concessione affidata alla società Ponte sullo stretto, avrà una durata di trent'anni «decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera», si legge nel decreto appena licenziato.