Pensioni, mossa della Meloni: «Fdi pronta a votare sì a quota 100 in parlamento»

«Bene l'introduzione di Quota 100, giusto che chi ha versato 38 anni di contributi possa andare in pensione se vuole. Era nel programma di Fratelli d'Italia e con coerenza in Parlamento voteremo a favore di questi articoli del provvedimento». È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Fratelli d'Italia è pronta a costituire i comitati per la raccolta delle firme» per il referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Lo sottolinea Giorgia Meloni, presidente del partito, in una lettera a 'Liberò, accogliendo così la proposta lanciata dal direttore Vittorio Feltri. «Per Fratelli d'Italia - spiega - lo Stato ha il dovere morale di aiutare chi non può, per ragioni oggettive, lavorare: i bambini (la nostra proposta storica si chiama reddito d'infanzia), gli invalidi (raddoppiando l'assegno di invalidità) e gli anziani (alzando le pensioni minime e anticipando la pensione sociale agli over 60 privi di reddito). Per tutti gli altri, invece, il compito dello Stato è favorire il lavoro, creando i presupposti per la crescita e mettendochi può assumere in condizione di farlo».