Pensioni e reddito, pronti 13 miliardi. Ma cantiere ancora aperto

Un fatto è certo: la manovra per il 2019 è strana. La Legge di Bilancio mette sul terreno proposte con le quali il governo di turno guida il Paese. Già, ma verso dove? E a quale velocità? In estate si capiva che il deficit 2019 sarebbe stato dell'1,6%. Poi il disavanzo balzò al 2,4%. Infine dopo l'intervento di Bruxelles lo sforamento è sceso al 2%.Cifre ballerine, dunque. Con la cifra della crescita del Pil che ha ballato più di tutte. Ad un certo punto era salita a quota 1,5%. Alla fine è atterrata sull'1%. Peraltro difficile da raggiungere lanciando - come è successo - una tassa sulle auto nuove e poi cambiandola in corsa.Anche il cuore della legge è particolare. Le due misure principali, Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sono finanziate (per 13 miliardi nel 2019) ma per farle partire occorreranno leggi (o forse un solo decreto) ad hoc. Una manovra-cantiere, insomma, anche perché sono già annunciate inversioni a U come l'aumento delle tasse sul no profit che sarà annullato.Un ultimo dato. I cittadini pagano le tasse ma poi votano loro rappresentanti per vigilare. Stavolta, invece, i parlamentari hanno votato una manovra a scatola chiusa. Ma il principio no taxation without representation resta il cardine di ogni democrazia funzionante.