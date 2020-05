«Il M5S mi caccerà? Dormirò lo stesso». Alessandra Riccardi è la senatrice del M5S che in giunta ha votato contro l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Perché senatrice vuole farsi cacciare?«Hanno già iniziato ad attaccarmi, ma io ho votato secondo scienza e coscienza seguendo la Costituzione. Il M5S avrà questo coraggio». C'era un ordine di scuderia chiaro. «Io non seguo gli ordini di scuderia, anche su Diciotti e Gregoretti sono stata autonoma». Dicono che lei sia in odore di passare con la Lega: è vero? «Parlo con tutti. Vedremo cosa succederà». Ma ha subito pressioni da Palazzo Chigi? «No». E dai vertici del M5S? «Sì, molte. Crimi mi ha detto che un voto in dissenso avrebbe complicato la trattativa all'interno della maggioranza e che avrebbe avuto ripercussioni sul governo. Ha molto insistito». Si è sentita minacciata da Crimi? «Sì, ma con me queste cose non funzionano».

Open Arms, Salvini: «La Giunta ha stabilito che ho fatto il mio dovere»

Open Arms, no della Giunta al processo per Salvini. Italia Viva non ha votato

© RIPRODUZIONE RISERVATA