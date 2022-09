Fondi russi ai partiti, il Copasir: «Nel dossier ​non ci sono notizie che riguardano l'Italia». Salvini: «Fake news». Meloni: «Mai presi soldi dall'estero»

«Mi sono confrontato con l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli» sul rapporto dell'intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della Russia a partiti di Paesi esteri «ed al momento non esistono notizie che ci sia l'Italia» tra i Paesi coinvolti. Così il presidente del Copasir Adolfo Urso ad 'Agorà' su Rai 3.

Soldi da Mosca ai partiti, la situazione in Italia

«Mi sono doverosamente confrontato - ha spiegato Urso - con il sottosegretario Gabrielli perché è il Governo ad avere eventualmente notizie attraverso i canali ufficiali che riguardano anche i rapporti tra le nostre agenzie d'intelligence e ci è stato detto che in questi dossier non ci sono notizie che riguardano l'Italia». «Io qui a Washington - ha proseguito il senatore, che si trova negli Usa - avrò altri incontri, tra l'altro con il presidente della Commissione intelligence del Senato ed ai miei interlocutori chiederò notizie in merito».

Peraltro, ha aggiunto, «è evidente che l'ingerenza straniera esiste e che Russia e Cina tentano di delegittimare in vari modi le nostre democrazie e noi dovremo contrastarle». «Ho concordato - ha infine informato - con Gabrielli di fare comunque una riunione con il Copasir, penso per venerdì e vedremo se ci saranno ulteriori notizie».

Intelligence Usa: «Niente di specifico su Italia»

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di intelligence americane, non risulterebbe «niente di specifico sull'Italia» in relazione alle indiscrezioni rilanciate dai media statunitensi su rapporti dei Servizi segreti di Washington che parlano di 300 milioni di fondi russi destinati a partiti stranieri in oltre 20 paesi. Le informazioni sui finanziamenti, precisano le stesse fonti, sono state raccolte a partire dal 2014.

Salvini: fake news, mai presi soldi dalla Russia

«Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini,ospite di Non stop news su RTL 102.5. «Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c'è nulla. Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica. Mi sembra che qualcuno soprattutto a sinistra usi questa storia per non parlare di Italia bollette, cartelle e lavoro. Chi aiuta la Lega lo fa in Italia, in modo trasparente e spontaneo», conclude.

Meloni: mai presi soldi da stranieri

«Sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento. Sono certa che Fratelli d'Italia non prende soldi da stranieri». Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a 'Radio 24', annunciando una querela a Repubblica e a Paul Volker per un articolo pubblicato nell'edizione di oggi del quotidiano. «Repubblica e Volker ci portino le prove. Siccome non ci sono penso che la querela sia inevitabile».

Letta: grave rapporto Lega con Russia Unita

«I fatti verranno evidenziati. Al di là di questa vicenda, è grave che la Lega non abbia disdetto il suo rapporto, il suo gemellaggio con il partito Russia unita, il principale del sistema politico» russo. «A prescindere dalla discussione in corso sulle cose dette dagli 007 americani, noi chiediamo che la Lega disdica il rapporto con Russia unita. Ritengo grave che la Lega mantenga un rapporto con il principale partito russo, con quello che avviene in Ucraina». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a «Dialoghi sul Futuro», il format on line de Il Foglio e Utopia.

Tajani: FI non ha mai ricevuto aiuti dalla Russia

«Si faccia chiarezza sulle interferenze straniere nella politica italiana. Una cosa è certa: Forza Italia non ha mai ricevuto aiuti di alcun tipo dalla Russia. Chi si faceva riempire le casse di rubli per andare contro l'Occidente era il Partito comunista italiano». Lo afferma Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia