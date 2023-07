Meloni in Polonia: «Sui migranti la pensiamo allo stesso modo: fermare gli illegali»

«Non potrei mai lamentare di chi difende gli interessi nazionali, sono ammirata di come Morawiecki dimostra forza nel difendere l'interesse Polonia ma non c'è divisione perché lavoriamo su come fermare la migrazione illegale non su come gestirla» quando i migranti arrivano «in Europa». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente del Consiglio della Polonia Mateusz Morawiecki dopo il bilaterale a Varsavia.

Sull'immigrazione, ha spiegato Meloni, «credo che la nostra posizione sia sostanzialmente la stessa: noi vogliamo fermare la migrazione illegale». «Finché l'Europa pensa di risolvere il problema discutendo su come gestire migranti quando arrivano su territorio europeo non troverà mai soluzioni reali perché gli interessi delle nostre nazioni anche banalmente per ragioni geografiche sono diversi.