Meloni: «Non posso dire sì al Patto di stabilità se non posso rispettarlo»

«Sul Patto di stabilità dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo tenere aperte tutte le strade finché non sappiamo qual è il punto di caduta. Il veto? Non la metterei così, ma io non posso dare l'ok a un Patto che io, ma nessun governo, posso rispettare». Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. «Le posizioni sono ancora abbastanza distanti, bisogna lavorare ancora. Il Patto di stabilità non è stato oggetto dei lavori del Consiglio europeo, ci sono state interlocuzioni a margine, sono giorni di trattative, il tema è rimandato all'Ecofin, le posizioni sono abbastanza distanti ma bisogna lavorare ora dopo ora», ha spiegato Meloni. «Penso che un accordo si possa trovare, ma non posso dire che lo abbiamo trovato», ha aggiunto la premier. «Ho avuto un bilaterale con Macron, poi Scholz che era seduto al tavolo accanto si è fermato. Con il presidente francese abbiamo affrontato dal tema del Patto di stabilità a tutti gli altri dossier su cui pensiamo si possa costruire una convergenza e sul Patto ci sono diversi punti di convergenza comune».

Il Mes

L'accordo con Tirana

«Il link tra Mes e Patto di stabilità lo vedo solo nel dibattito italiano. Sicuramente per noi fa la differenza sapere quale sia il Patto di cui disponiamo, ma non c'è una dimensione di ricatto, nel dire "se non mi dai questo non faccio questo". Non l'ho vista, nessuno ha mai posto la questione così», ha detto Meloni.

Inevitabile un passaggio sull'accordo con l'Albania sui migranti messo in discussione dall'alta corte albanese. «Sono ottimista che non vi sia un rischio di fallimento dell'intesa con l'Albania sui Cpr, ma non posso dire per quello che accade in una nazione sovrana, rispetto le decisioni di una nazione sovrana - ha detto Meloni -.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e, se tutto andrà bene, faremo del nostro meglio nelle prossime settimane per accelerare ancora di più. Per ora non abbiamo bisogno di un piano B, eventualmente lo cercheremo», ha aggiunto.